“Fuochi. Ribelli, coraggiose e libere” del Teatro dell’Orsa in scena a Medesano

«Ma non sono una voce solitaria: io sono tante voci. Sono quei 66 milioni di ragazze che non possono andare a scuola»: Monica Morini cita l’attivista pakistana Malala Yousafzai, Premio Nobel per la Pace nel 2014 all’età di 17 anni, per introdurre Fuochi. Ribelli, coraggiose e libere, spettacolo del Teatro dell’Orsa di cui è interprete e autrice che venerdì 21 ottobre alle ore 21 sarà in scena al Teatro Comunale Adolfo Tanzi di Medesano, nell’ambito del progetto LEI – Laboratori per Educare a Interagire.

«Antigone è l’antenata che per prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia» continua Monica Morini «Dal mito alla vita, su uno stesso filo camminano Rosa Parks e la sua disobbedienza che cambia la legge sugli autobus dell’Alabama, poi Malala Yousafzai, Nobel per la pace, con una fede tenace nel credere alla scuola diritto per tutti o Samia Yusuf Omar campionessa olimpica che, inseguendo il sogno del diritto allo sport, lascia la Somalia in guerra e compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi di Londra. E poi Alfonsina Morini Strada, unica donna al giro d’Italia, Nellie Bly prima giornalista ad inventare la scrittura d’inchiesta, donne libere che hanno aperto nuove strade, anche per noi, e mandato in frantumi pregiudizi di secoli. Fuochi di luce che ci riscaldano e ci incoraggiano».

Fuochi. Ribelli, coraggiose e libere, di e con Monica Morini, al pianoforte Claudia Catellani, ideazione e realizzazione grafica e visiva Michele Ferri, collaborazione Annamaria Gozzi, luci Lucia Manghi, regia Bernardino Bonzani.

Ingresso libero e gratuito.

Il Teatro Comunale Adolfo Tanzi si trova in Via Picelli 4 a Medesano (PR).

Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/.