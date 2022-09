Furti in abitazioni nella Bassa a Castel Aicardi e Fontanelle: denunciato un 52enne

A seguito di una serie di furti in abitazione occorsi nelle settimane scorse nella Bassa, in zona Castel Aicardi e Fontanelle, i Carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense a seguito di attività investigativa hanno raccolto utili elementi che tre furti potevano essere ricondotti allo stesso autore. Case isolate di campagna, con poche protezioni, venivano violate all’imbrunire, in assenza dei proprietari.

I ladri, una volta entrati forzando finestre o porte posteriori, razziavano principalmente generi alimentari, spesso di pregio, come culatelli e prosciutti, non mancando di sottrarre anche gioielli e contanti. I militari hanno quindi concentrato l’attenzione su telecamere, riscontri testimoniali, attività informativa e, dopo qualche settimana di approfondimenti hanno individuato una macchina che risultava aver effettuato passaggi in zona e orari compatibili con i diversi furti occorsi nella Bassa. La vettura, nemmeno a dirlo, risultava rubata.

Con ulteriori approfondimenti è stato individuato il presunto colpevole. Nei giorni scorsi, il 52enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora che vive tra la Lombardia e la Bassa Parmigiana è stato fermato, recuperata l’autovettura rubata e deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto in abitazione aggravato e continuato. I Carabinieri stanno continuando con gli approfondimenti investigativi, per trovare elementi utili ad attribuire alla responsabilità del cinquantenne ulteriori furti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma