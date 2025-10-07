Furto all’Esselunga ad aprile: rintracciati due sospetti grazie alle immagini di videosorveglianza

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato due persone — un cittadino tunisino di 45 anni e una donna italiana di 51 — per il reato di furto aggravato in concorso ai danni del supermercato Esselunga di Parma, avvenuto lo scorso aprile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero prelevato numerose bottiglie di alcolici e superalcolici, per un valore complessivo di 1.461 euro, nascondendole all’interno di borse per la spesa. Successivamente si sarebbero allontanati frettolosamente utilizzando il cancelletto d’ingresso del punto vendita, facendo scattare l’allarme antintrusione, e poi fuggendo a bordo di un’autovettura.

La direttrice del supermercato, in sede di querela, aveva consegnato alla Polizia un dvd contenente le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Attraverso una dettagliata analisi dei filmati e una serie di riscontri incrociati, il personale della sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile è riuscito a identificare con certezza gli autori del furto.

Al termine dell’attività investigativa, i due — entrambi residenti fuori provincia e con numerosi precedenti di polizia — sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.