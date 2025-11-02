Furto di abbigliamento griffato a Fidenza

Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 47enne di origine straniera, ritenuto il presunto responsabile del furto di capi d’abbigliamento di marca ai danni di ben cinque negozi diversi di un centro commerciale della zona.

L’operazione è scaturita dalla tempestiva segnalazione del personale di vigilanza del centro commerciale, che ha contattato il 112, numero di emergenza dei Carabinieri, per segnalare la presenza di una persona sospetta.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i vigilantes, monitorando le telecamere di sicurezza, hanno notato un uomo che entrava e usciva ripetutamente dai negozi di abbigliamento dell’area commerciale portando con sé una grossa borsa scura. La situazione è precipitata quando, uscendo da uno degli esercizi commerciali, è scattato l’allarme antitaccheggio.

La guardia giurata, resasi conto dell’accaduto, ha immediatamente fornito ai Carabinieri una descrizione dettagliata del sospetto e, intuendo che l’uomo si stesse dirigendo verso il parcheggio, ha iniziato a cercarlo attivamente per fornire indicazioni precise ai militari.

I Carabinieri, tempestivamente intervenuti, hanno intercettato l’uomo nei pressi di un’automobile che aveva appena aperto, con l’evidente intenzione di lasciare la zona. Durante il controllo è stato identificato in un 47enne nordafricano residente in provincia, trovato in possesso di una voluminosa borsa contenente felpe, maglie, pantaloni e camicie di diverse marche prestigiose, ancora provvisti dei cartellini.

Il 47enne non è stato in grado di fornire alcuna prova documentale che attestasse l’acquisto legittimo degli articoli. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri si sono concentrate sull’ascolto dei testimoni presenti e sul contatto con i responsabili dei cinque negozi ai quali erano riconducibili i capi d’abbigliamento rinvenuti.

Proprio questi ultimi hanno riconosciuto senza ombra di dubbio la merce come appartenente alle loro rispettive attività, confermando che era stata sottratta poco prima. Nel corso dell’acquisizione delle informazioni relative ai furti, i capi d’abbigliamento recuperati, del valore commerciale complessivo di oltre 400 euro, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Al termine degli accertamenti, e fatto salvo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, il 47enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.