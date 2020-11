“Furto di democrazia in atto in città” (di MarcoMaria Freddi)

Il bellissimo articolo di Vittorio Testa che sembra parlare del Consiglio Comunale di Parma e della quasi interezza dei suoi consiglieri, consiglieri di tutti i partiti, di maggioranza e di opposizione, che fingono o non comprendono il furto di democrazia in atto in città, convinti che tutto si stia svolgendo secondo le regole, le regole dell’inconsapevole cecità politica.

Parafrasando il bravo Vittorio Testa, dico che “abbiamo un Consiglio Comunale svilito, non da oggi, come mai è accaduto”, “campioni di questo esercizio che umilia il Consiglio Comunale sono gli stessi Consiglieri capeggiati dal Presidente del Consiglio Comunale”.

Proseguo ancora parafrasando l’autore, “continua lo spettacolo di questo furto di democrazia proprio nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un pericolo immane” e concludo: “ogni popolo ha il governo che si merita. Orson Welles diceva che noi italiani siamo tutti attori e che i peggiori stanno sul palcoscenico”.

Ciò che più non accetto di questa laconica esperienza di Consigliere Comunale, è che una intera classe politica di Consiglieri Comunali, non abbia il senso dell’istituzione Consiglio Comunale e nascondersi dietro la pandemia per non essere presenti, in persona, in Consiglio Comunale, è il riconoscere l’inutilità di questa istituzione, l’essersi rassegnati al narcisistico e personalissimo gioco di ruolo ed al conseguente ed umiliante votificio quale è stato ridotto il Consiglio stesso.

Se i Consiglieri non comprende che il valore dell’istituzione che rappresentano è pari alla responsabilità che dimostrano i sanitari negli ospedali, i lavoratori della distribuzione alimentare o degli apparati di sicurezza, credo ci sia un grande problema, un grave problema di senso della democrazia stessa.

Credo che l’unico obbiettivo possibile per questa classe dirigente, per questi Consiglieri di maggioranza e opposizione, sia quello di lavorare come Consiglio Comunale, proponendo a partire dal Consiglio politiche di orientamento alla Giunta, proprio e ancora più perché il tempo del covid rimarrà con noi ancora tanto tempo.

Cosa lasceremo a chi verrà dopo di noi?

Lasceremo nuove regole per finalmente far dialogare le forze politiche nel luogo che deve essere per questo preposto e la capacità di produrre scelte ed orientamenti politici o ancora una volta lasceremo alla prossima consigliatura le inutili schermaglie, le finte opposizioni e i giochi di ruolo?

Purtroppo, credo non ci sarà bisogno di lanciarsi in nessun vaticinio da “toccar ferro” per prevedere la risposta…

MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans

Consigliere Comunale di Parma di +Europa