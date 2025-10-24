Furto di orologi di lusso al “Mercante in Fiera”: tre arresti e merce recuperata

Un furto da film, ma con finale a lieto fine per gli espositori del “Mercante in Fiera” di Parma. Sabato 11 ottobre, un plateau contenente 15 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 160.000 euro è stato sottratto da un gruppo di malviventi, salvo poi essere recuperato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato di Parma, in collaborazione con la Sezione Polizia Stradale di Gorizia – Distaccamento di Monfalcone, ha infatti eseguito tre fermi di polizia giudiziaria nei confronti di altrettanti cittadini serbi, gravemente indiziati del furto.

Dai filmati si vedeva chiaramente che i soggetti, dopo essere passati una prima volta presso lo stand per un sopralluogo iniziale, si fermavano poco distante e dopo aver definito i ruoli nell’attività delittuosa, entravano in azione: un soggetto fungeva da palo, uno distraeva il commesso e l’altro prelevava la merce, spiegano gli investigatori. Uno dei tre malviventi, nel tentativo di non farsi riconoscere, ha persino cambiato maglietta durante la fuga.

Grazie alle telecamere della fiera e all’analisi del percorso compiuto dai ladri, la polizia ha individuato il veicolo utilizzato per la fuga. L’intervento della Stradale di Monfalcone ha permesso di intercettare l’auto e recuperare l’intero bottino, compreso tra gli oggetti anche locandine di altri eventi fieristici del settore preziosi.

I tre arrestati, di 62, 53 e 57 anni, residenti all’estero, sono stati condotti alla Casa Circondariale di Gorizia.

Gli orologi sequestrati saranno restituiti ai legittimi proprietari. Il Gip di Gorizia, valutando le prove raccolte, ha convalidato i fermi e disposto la misura cautelare in carcere. Il procedimento è ora trasmesso alla Procura di Parma per competenza territoriale.

Un colpo audace, fermato grazie alla rapidità d’azione e alla perfetta sinergia tra le forze dell’ordine.