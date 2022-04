Furto in un appartamento di via Puccini: i carabinieri restituiscono alla proprietaria gli oggetti rubati

Appena una settimana fa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e furto in abitazione 3 soggetti di nazionalità albanese. Ai tre, nei successivi accertamenti, sono stati addebitati diversi furti in Via Puccini.

Nell’ultimo hanno fatto scattare l’allarme che ha attirato l’attenzione dei militari, i quali, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarli. Perquisiti, sono stati trovati con oggetti in oro nelle tasche ed al collo e con diversi orologi probabile provento dell’attività illecita. In questi giorni i militari, al termine degli accertamenti, hanno riconsegnato alla proprietaria tutta la refurtiva. Non mancava nulla di quanto rubato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma