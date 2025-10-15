Furto notturno al Cimitero di Valera: danni ingenti e un intero reparto chiuso per sicurezza

Amara scoperta, nella mattinata di lunedì, al Cimitero di Valera. Gli operatori cimiteriali hanno rinvenuto gravi danni alla struttura a seguito di un furto avvenuto durante la notte. Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti nel complesso forzando l’ingresso posteriore, per poi asportare parte della lattoneria in rame dalle coperture.

Il furto ha riguardato anche diverse cappelle private, da cui è stato sottratto altro materiale in rame, provocando danni alle coperture e in alcuni casi alle lapidi. Le famiglie coinvolte sono state immediatamente informate dell’accaduto.

A causa del crollo di alcune porzioni di soffitto danneggiato, è stato necessario interdire l’accesso a un intero reparto del cimitero per motivi di sicurezza, al fine di tutelare sia l’utenza sia il personale operativo.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini. Sono in corso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nell’area e nei dintorni per individuare i responsabili.

Sebbene i danni siano ancora in fase di quantificazione, Ade ha già predisposto gli interventi urgenti di ripristino delle coperture e di messa in sicurezza delle zone coinvolte.

Il Comune di Parma e Ade hanno espresso una ferma condanna per l’accaduto, definendo l’episodio “un’offesa a un luogo di memoria e rispetto, patrimonio dell’intera comunità”. Le istituzioni assicurano il massimo impegno per il ripristino tempestivo dell’area e per l’individuazione dei colpevoli.

Le autorità invitano infine i cittadini che avessero notato movimenti sospetti nell’area del cimitero nelle ultime ore a contattare le forze dell’ordine per fornire eventuali elementi utili alle indagini.