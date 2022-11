Furto sull’autobus: tre giovani denunciati

Tre giovani stranieri denunciati dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro per furto.

Il tutto avviene ieri all’ora di pranzo quando, alla Centrale Operativa arriva una richiesta d’intervento presso un negozio di via Emilia Ovest in quanto tre persone sono fuggite con l’autobus nr.23 con direzione Parma, dopo essere state scoperte con capi di vestiario per un valore di circa 130 euro.

L’immediata richiesta di intervento al 112 da parte del titolare del negozio e la descrizione sommaria dei presunti autori del furto hanno consentito alla pattuglia di individuare il mezzo e di fermarlo in viale Mariotti all’altezza di Piazza Ghiaia dove a bordo erano presenti i possibili autori che corrispondevano alla descrizione fornita all’operatore della Centrale.

Accompagnati in caserma la perquisizione consentiva di rinvenire all’interno di uno zaino i capi di vestiario che, mostrati al titolare del negozio venivano riconosciuti e restituiti. I tre al termine delle formalità sono stati denunciati per furto.