Furto sventato grazie al proprietario di casa: denunciata una donna e caccia al complice

In centro a Parma la Polizia di Stato è intervenuta per un furto in abitazione, nella notte tra sabato e domenica scorsa e una donna italiana è stata denunciata per furto in concorso e ricettazione.

Intorno alle 3.30 di sabato, due equipaggi delle Volanti sono giunti su segnalazione della Sala Operativa in un’abitazione dove era stato segnalato un intruso. Il proprietario ha raccontato che, poco prima, la moglie aveva sentito rumori provenire dalla camera da letto. L’uomo, recatosi a controllare, ha viso una persona vestita con felpa bianca e pantaloni scuri. Alla vista del proprietario, l’intruso è fuggito dalla finestra.

Uscito in strada, ha trovato il proprio zaino occultato tra i bidoni dell’immondizia e poco distante una donna dall’atteggiamento sospetto, vestita con abiti scuri. Il proprietario dell’abitazione ha deciso di seguirla, e dopo essere riuscito a fermarla ha notato nella tasca della sua giacca il proprio telefono cellulare.

Gli agenti intervenuti hanno identificato la donna, che era in possesso di una bicicletta bianca. Nel cestello del mezzo sono stati rinvenuti 12 confezioni di “Ortolina” e un kit completo per la cura della barba, di cui la donna non ha saputo giustificare il possesso. Gli oggetti sono stati sequestrati, mentre il telefono e lo zaino sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza è emerso che erano due le persone vicino all’abitazione su due biciclette: mentre la donna faceva da palo il complice, ancora ignoto, si introduceva nell’appartamento.

La donna, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stata accompagnata in Questura e denunciata all’autorità giudiziaria per furto in abitazione in concorso e ricettazione. Le indagini proseguono per identificare il complice.