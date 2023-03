Furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale: nei guai quattro minorenni di Colorno

Furto, violazione di domicilio, violenza e resistenza a pubblico Ufficiale. Denunciati dai Carabinieri della Stazione di Colorno quattro minori di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

Sarebbero loro, secondo quanto accertato nel corso dell’attività d’indagine, i presunti responsabili del furto di alcuni arredi, di un motorino e della violazione di domicilio di un’abitazione disabitata in ristrutturazione. Il tutto inizia con l’intervento, la sera del 27 febbraio, della pattuglia della Stazione di Colorno in Via Costituente dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovani che, dal circolo sportivo, avevano prelevato alcune sedie e un tavolo, entrando in una casa disabitata.

Alla vista dell’autovettura con i colori d’istituto, i ragazzini sono scappati. I militari sono riusciti a fermare due giovani e nell’abitazione hanno trovato quanto segnalato: abbandonato sul tavolo c’era anche un cellulare. Condotti in caserma per gli accertamenti e per essere affidati ai genitori, i minori hanno riferito che il telefono era in uso ad uno dei ragazzi fuggiti rivelando anche l’identità del quarto. Dall’analisi del cellulare, al fine di verificarne la reale proprietà, sono stati individuati alcuni video e foto che ritraevano due ragazzi intenti a mettere in moto un ciclomotore bianco che, dal numero di targa risultava rubato il 23 febbraio a Colorno in via Verdi.

Grazie al video è stato possibile scoprire che lo scooter era stato rubato dal quarto giovane fuggito dall’abitazione mentre il proprietario del telefono, filmava il furto. Il 28 febbraio il sistema di rilevamento targhe del Comune di Colorno ha segnalato il passaggio del ciclomotore rubato in via Argine destro del Parma. Immediatamente la pattuglia ha raggiunto la località ed affiancato il ciclomotore intimando l’alt al conducente, che si è dato alla fuga.

Raggiunto e bloccato nel tentativo di riprendere la fuga investiva il militare che a piedi lo stava raggiungendo. Fermato veniva condotto in caserma. Al termine dell’attività tutti sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per il furto degli arredi al centro sportivo e per la violazione di domicilio. Il proprietario del telefono ed il conducente del motorino sono stati denunciati per il furto del mezzo mentre il solo il conducente per violenza e resistenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma