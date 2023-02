Fusione aziende sanitarie con Università, UIL Parma: “Potrebbe rivelarsi un salto nel buio”

In questi giorni sono ripresi gli incontri dei Comitati di Distretto della nostra provincia con all’ordine del giorno il tema della fusione delle due aziende sanitarie pubbliche di Parma, voluta fortemente dal governatore Bonaccini nel 2020.

Il Commissario straordinario AUSL e Direttore generale dell’Ospedale di Parma, oltre ad aver fatto il punto sui “lavori in corso” del progetto di unificazione tra Azienda USL e Azienda Ospedaliera-Universitaria con l’obiettivo di realizzarlo entro l’anno, ha comunicato che i tre ospedali pubblici (Parma, Vaio e Borgotaro), nelle more del percorso di fusione, diventeranno un unico presidio e il modello organizzativo sarà improntato sulle reti cliniche ad intensità di cura con i 4 distretti che per la prima volta disporranno di un loro budget.

Rispetto alla necessità di riorganizzare una sanità più di prossimità come prevedono le leggi vigenti in materia e grazie al finanziamento PNRR di oltre 61 mln nel nostro territorio, soprattutto dopo la pandemia, come UIL ne abbiamo da sempre condiviso gli obiettivi; pur tuttavia, realizzare il cambiamento optando per una fusione, al netto delle incognite dovute alla mancanza di una legge nazionale “ad hoc” per non parlare della futura “governance” vista la presenza dell’Università, per una serie di ragioni oggettive, potrebbe rivelarsi un salto nel buio.

Da almeno un paio di anni come UIL abbiamo evidenziato alcune criticità di metodo che a nostro parere avrebbero dovuto essere affrontate e risolte prima di gettare le basi per la costituzione dell’Azienda Unica.

E’ impensabile che si possano realizzare compiutamente i progetti di de-ospedalizzazione e di potenziamento della sanità territoriale delle Cure primarie, case di Comunità e OSCO quando a tutt’oggi mancano medici, infermieri e oss, per non parlare della scarsità dei fondi contrattuali dei dipendenti, inspiegabilmente tra i più bassi del sistema sanitario regionale (mancano svariati milioni) che ne impediscono la valorizzazione, dal punto di vista retributivo e dello sviluppo professionale.

Ragioni queste già sufficienti per ritenere quantomeno azzardato che la sanità pubblica parmense possa essere oggi ancora attrattiva per i professionisti che potrebbero decidere di non rimanere a svolgere l’attività lavorativa nelle nostre aziende; se oltretutto nulla è stato fatto almeno per armonizzare i contratti integrativi diversi per la parte retributiva del salario accessorio e non solo, pur a parità di mansioni (e parliamo di circa 7500 dipendenti), i “buoni propositi” per realizzare una unificazione a “isorisorse” date le attuali condizioni, rischiano di essere velleitari.

Per ultimo, in merito al nuovo modello ad intensità di cura, non è dato a sapere con certezza se saranno le equipe a muoversi nei vari presidi o i pazienti che a loro volta dovranno spostarsi per la provincia a seconda delle loro patologie e se tutto questo possa in futuro rappresentare un ulteriore problema sulla gestione delle liste di attesa per visite specialistiche e ricoveri.

Per queste ragioni come UIL abbiamo lanciato un monito ai nostri amministratori locali ai quali abbiamo chiesto di esercitare maggiormente il loro ruolo politico in difesa della sanità pubblica in quanto a loro spetta di orientarne le scelte, affinché la nostra regione, che ha deciso di sperimentare nella nostra provincia questa riorganizzazione, non commetta l’errore di dare per scontato che i problemi che la UIL di Parma ha denunciato, si risolvano in automatico, perché sarebbe sbagliato illudersi che il cambiamento lo si possa realizzare senza un coinvolgimento partecipato di tutti, a partire da chi lavora per per 365 giorni l’anno per la cura delle persone delle nostre comunità.

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE UIL PARMA