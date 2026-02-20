Futuri possibili: rassegna letteraria negli Istituti Penitenziari e all’Oratorio Novo

Prenderà avvio lunedì 23 febbraio la rassegna Futuri possibili, una serie di incontri letterari che si svolgerà all’interno degli Istituti Penitenziari di Parma, con appuntamenti paralleli aperti al pubblico presso l’Oratorio Novo (Vicolo Santa Maria n. 5). L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Civica di Parma, in collaborazione con il Rotary Club Parma Est.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani ristretti occasioni di confronto, crescita e riflessione attraverso la letteratura, il giornalismo, la filosofia, la scienza, il teatro e la musica, offrendo strumenti culturali per immaginare nuove prospettive personali e collettive. Gli incontri saranno condotti da autori e autrici, in gran parte legati al gruppo di lettura nato recentemente negli spazi della biblioteca del Nuovo Padiglione degli Istituti Penitenziari. Grazie a Futuri possibili verranno forniti alle biblioteche del carcere libri propedeutici agli incontri, così da favorire un dialogo più profondo e consapevole.

Caterina Bonetti, Assessora con delega al Sistema Bibliotecario, ha affermato: “Prosegue l’impegno delle biblioteche del Comune di Parma presso gli Istituti Penitenziari. La rassegna letteraria Futuri possibili infatti si colloca in un lungo percorso che vede il Settore impegnato nella promozione del libro e della lettura all’interno dell’istituto penitenziario cittadino. La lettura è un potente strumento culturale, ma anche per la creazione di legami, per la scoperta di altri mondi possibili. Una finestra sul mondo che, attraverso gli incontri previsti dalla rassegna, passerà dalla pagina alle parole degli autori. Speriamo quindi possa essere un’occasione positiva per i giovani dell’istituto e un modo per la città di avvicinarsi a un mondo che ancora subisce fortemente lo stigma sociale”.

Cesare Micheli, presidente di Rotary Parma Est, ha sottolineato: “Per il Rotary Parma Est questa iniziativa rappresenta un’espressione autentica del nostro motto, Service Above Self. Crediamo che la cultura sia uno strumento concreto di responsabilità e di libertà interiore: portare libri, parole e dialogo dentro il carcere significa contribuire a costruire nuove possibilità di futuro, restituendo dignità, fiducia e prospettiva. Futuri possibili non è soltanto una rassegna letteraria, ma un atto di cittadinanza attiva, un ponte tra la città e chi sta vivendo un tempo di fragilità. È nella relazione, nell’ascolto e nella conoscenza che si generano veri percorsi di inclusione e rinascita”.

La rassegna

Futuri possibili prevede un programma biennale in evoluzione, capace di accogliere opportunità, pubblicazioni ed eventi culturali della città.

Il primo appuntamento sarà lunedì 23 febbraio con la scrittrice Novita Amadei che, dopo l’incontro con le persone ristrette, sarà all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica alle 17:00 per presentare, insieme a Fabrizia Dalcò, il suo ultimo romanzo Solo, edito da Neri Pozza.

La rassegna proseguirà il 28 aprile con gli scrittori Sara Gambazza e Franco Faggiani, il 25 maggio con Francesco Casolo. Chiuderà questa prima parte lo scrittore parmigiano Mario Ferraguti, che porterà nel teatro del carcere un suo monologo tratto dalle sue opere e incontrerà il gruppo di lettura.

Futuri possibili conferma l’impegno della Biblioteca Civica e del Rotary Parma Est nel promuovere percorsi di inclusione, formazione e cittadinanza attiva attraverso la cultura.

Per informazioni: civica@comune.parma.it