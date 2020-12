E’ molto esplicito Gabriele Delmonte, consigliere regionale Emilia Romagna della Lega, in merito alle cene natalizie. Scrive su Facebook: “Secondo il nuovo decreto legge non potrò andare a mangiare a casa di mia mamma a Natale, lasciandola sola perché abita in un Comune diverso (confinante) dai suoi figli. Sono sempre scrupoloso sul rispetto delle norme ma questa è una follia che non rispetterò.”