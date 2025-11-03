Gabriele Strata sostituisce Maria João Pires nel concerto “Benvenuto Maestro Nagano”

Sarà Gabriele Strata il solista del concerto “Benvenuto Maestro Nagano”, in programma mercoledì 19 novembre alle 20.30 all’Auditorium Paganini di Parma, con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta dal Maestro Kent Nagano, nuovo Principal Artistic Partner della Fondazione.

La sostituzione si è resa necessaria dopo la decisione della celebre pianista Maria João Pires di ritirarsi definitivamente dalle scene, a seguito della malattia che l’ha colpita durante l’estate. La Fondazione Arturo Toscanini ha espresso “profonda gratitudine per il percorso condiviso e per l’ispirazione che continua a offrire a generazioni di musicisti e ascoltatori”, augurandole il meglio per il futuro.

A raccogliere il testimone sarà dunque Gabriele Strata, pianista di talento già premiato con la medaglia d’argento e il premio del pubblico al Concours Musical International de Montréal 2024, e insignito dal Teatro La Fenice del riconoscimento “Una vita nella musica – giovani”.

Strata si è esibito in prestigiose sale da concerto come la Wigmore Hall, la Berliner Philharmonie, l’Het Concertgebouw di Amsterdam e la Maison Symphonique di Montréal, collaborando con direttori di fama internazionale.

Nel programma del concerto spicca il Concerto per pianoforte n. 27 in si bemolle maggiore K 595 di Mozart, che Strata interpreterà sotto la direzione di Nagano. La serata comprende inoltre le Sequenze di Luciano Berio, affidate alle prime parti della Filarmonica Toscanini — il primo violino Mihaela Costea e il primo flauto Sandu Nagy — e la Quinta Sinfonia di Beethoven, che concluderà il concerto inaugurale della nuova collaborazione artistica.

Biglietti e informazioni su fondazionetoscanini.it e ticket.latoscanini.it.

La fotografia è di Donald Van Hasselt.