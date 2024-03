Manutenzione stradale, Gaetana Russo (FdI): “Ancora una volta FdI è al fianco dei piccoli Comuni”

“Ad ottobre 2023 con mio intervento sulle testate locali informavo della destinazione, all’interno del DL Asset convertito in Legge il 9 ottobre 2023, n. 136, da parte del Governo Meloni di risorse molto importanti per FdI, laddove veniva accolta una battaglia che da anni portiamo avanti per i territori più sfavoriti e talvolta di superficie anche molto estesa.”

Lo dichiara l’on Gaetana Russo di Fratelli d’Italia.

“Il DL Asset infatti all’art. 19 istituiva un fondo per gli “interventi per la messa in sicurezza e manutenzione di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale”, riservato agli enti locali sotto i 5 mila abitanti, con uno stanziamento di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 per l’anno 2024 e 12 per l’anno 2025, e la possibilità di beneficare fino a 150 mila euro delle risorse stanziate nel fondo, prioritariamente in favore di comuni per i quali fosse stato dichiarato lo stato di emergenza, tra cui, nel nostro appennino parmense, Terenzo, Calestano, Corniglio, etc.

La scorsa settimana, in Commissione ambiente con interrogazione scritta al Ministro chiedevo quando sarebbe stato possibile, tanto più viste le precipitazioni e gli ulteriori danni cagionati a febbraio, accedere ai fondi, essendo ancora in attesa del relativo decreto. Sono soddisfatta quindi di poter dire che grazie a FdI dalle h. 12 di oggi 14 marzo i Comuni interessati potranno finalmente accreditarsi sulla piattaforma del MIT, e presentare istanza per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro. Un’altra promessa mantenuta da FdI e dal governo Meloni, che ancora una volta dimostra di essere, con i fatti e non a parole, al fianco anche dei piccoli comuni”.