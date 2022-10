Gaetana Russo (FdI): “Grazie per la fiducia. Subito al lavoro per le amministrative 2023 di Salsomaggiore”

Gli Italiani il 25 settembre hanno potuto esprimere la propria volontà, in un momento mai così delicato della nostra storia, e non posso che essere orgogliosa che abbiano riposto fiducia in Fratelli d’Italia. E’ un voto che ci ha premiato e che anche a Salsomaggiore Terme ci ha riconosciuto oltre il 30 % del consenso elettorale. Consenso da cui è nata la mia elezione alla Camera dei Deputati, che mi assegna la grande responsabilità di rappresentare un intero territorio per il mio partito.

Questo successo mi impone di ringraziare i miei elettori e di mettermi a disposizione per raccogliere e portare a Roma le necessità e le visioni di tutte le parti sociali e gli attori economici del territorio, per contribuire alla formazione di una nuova progettualità, necessariamente diversa e coraggiosa rispetto a quelle che ci hanno condotto sino qui.

Grazie ai miei concittadini, grazie a Salsomaggiore che ha chiesto di cambiare, e grazie a quelli che, benché in campo avverso, tra tutti il Sindaco Filippo Fritelli, non hanno mancato di complimentarsi per questo mio traguardo, che certamente vuole essere un inizio e non un fine.

A loro prometto il mio impegno, a tutti loro, un impegno coerente con le nostre visioni politiche, ma aperto all’ascolto e al dialogo senza distanze, per interpretare al meglio i bisogni di un territorio così duramente provato da pandemia, crisi economica, e dalle scelte politiche che negli anni hanno fortemente mortificato la città, da parte delle amministrazioni locali di centro sinistra. Per far questo avremo bisogno dell’aiuto di tutti, anche di chi non ci ha votato.

Il mio lavoro partirà da oggi, con particolare attenzione alle prossime amministrative di maggio 2023, insieme alla coalizione di cdx, alle forze civiche e a quei profili personali che vorranno impegnarsi per proporre un’alternativa di governo locale, con l’obiettivo di portare finalmente ad una incisiva reinterpretazione delle priorità, delle aspettative e dei bisogni della città. Infine un ringraziamento a coloro che mi sono stati a fianco quando eravamo piccoli, senza aspirare a nulla, in una posizione coerentemente scomoda, ma sempre coerente e dignitosa, forti solo dei propri principi e delle proprie convinzioni.

Domani 16 ottobre, presso il Gazebo del Parco dalle h 9.30 ci sarà il banchetto di Fratelli d’Italia ove inizierò il mio percorso di incontro con la cittadinanza, sia per ringraziare, ma soprattutto, per ascoltare.

Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia