Gaetana Russo (FdI): “Meloni decisiva nel successo europeo sui dazi”

“Il raggiungimento dell’accordo in materia di dazi tra Usa e Ue fissando la quota 15% è un successo diplomatico ed economico per l’Europa. Successo che si è concretizzato anche grazie a Giorgia Meloni, anzi si può dire che, al di fuori della Commissione europea e di Ursula von Der Leyen, nessuna istituzione e nessun leader Ue hanno contribuito tanto quanto il Presidente del Consiglio italiano alla realizzazione di questo accordo, mantenendo lucidità in una fase di isterismo politico collettivo, anzi collettivistico vista la provenienza dei fautori dello scontro.”

Lo dichiara Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia. “A tutti coloro che, come sempre, tifano contro l’Italia, ricordo che solo un mese fa i dazi che il Presidente americano Trump aveva annunciato contro l’Ue ammontavano alla cifra del 30%. E ricordo anche il gelo nei rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, che non consentiva alcun margine di confronto, rapporti poi magistralmente ricuciti, con silenzio e postura per il bene dell’Europa, proprio grazie alla presidente Meloni. Siamo tutti d’accordo nel constatare che la nostra economia di esportazione si troverà davanti a una sfida importante a causa di questo rincaro, ma la volontà e la necessità impellenti da parte degli Usa di recuperare con urgenza parte del debito e del disavanzo commerciale, non si poteva concretizzare un accordo migliore. Soprattutto, ricordo che la tanto criticata linea Meloni ha portato l’Italia in primo piano nella rappresentanza dell’Europa nel mondo e ha sicuramente contribuito a preservare la cooperazione economica pacifica tra le due sponde dell’Atlantico”.