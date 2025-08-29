Galeazzo Bignami a Parma: “Giustizia e sicurezza, non solo parole”

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, on. Galeazzo Bignami, la deputata Gaetana Russo e il consigliere regionale Priamo Bocchi, domani, sabato 30 agosto, dalle h 10 in Pilotta saranno presenti con il Cruciverbone di Fratelli d’Italia su giustizia e sicurezza.

Si tratta del tradizionale appuntamento con l’enigmistica tricolore nelle zone di vacanze di tutta Italia.

Ci saranno altresì dirigenti, amministratori della provincia e simpatizzanti del partito. “Il tradizionale Cruciverbone targato Fratelli d’Italia – dicono i promotori – consentirà un confronto diretto e informale con i cittadini soprattutto su giustizia e sicurezza: le riforme che l’Italia aspettava da decenni e che finalmente con il Governo di centrodestra ora vedono la luce”.