Gambarini (Cambiamo!): “Casa inaugura la campagna elettorale di Parma 2022”

“Fa davvero sorridere leggere la discussione tra l’assessore Casa e il suo ex sostenitore Freddi (LEGGI). Casa è tra gli artefici insieme al sindaco Pizzarotti della desertificazione e dell’imbarbarimento del centro di Parma. Oggi cerca di accreditarsi a destra e dice che il problema droga va risolto subito. Ce ne ha messo tempo per capirlo! Freddi, invece, continua a parlare di massimi sistemi per accreditarsi più a sinistra della sinistra. A Casa vorremmo dire che lui è assessore alla Sicurezza e al Commercio da anni e in tutto questo tempo non ha fatto niente per risolvere il problema dello spaccio di droga. Anzi, ha messo campo iniziative che non hanno fatto che favorire la desertificazione del centro. Insomma, al solito ci si dimentica sempre che c’è una città da amministrare con problemi da risolvere. Chi dovrebbe farlo perde tempo in polemiche inutili”.

Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, responsabile regionale di Cambiamo!.