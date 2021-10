Gambarini (Cambiamo!): “Ora l’ammucchiata Pd-Ep è ufficiale. La fanno per paura di perdere le poltrone”

Pd e Effetto Parma insieme alla prossime comunali di Parma. Ora la grande ammucchiata è ufficiale. Per quanto ci riguarda lasciamo le ammucchiate agli altri e ci concentriamo sui programmi e sulla squadra da presentare alle comunali del 2022. Ci chiediamo con quale credibilità si presenti ai cittadini l’alleanza Pd-Pizzarotti, cioè l’alleanza di chi ancora oggi è avversario in Consiglio comunale. Quali sono i punti in comune tra loro? O dobbiamo pensare che il Pd sia sempre stato una finta opposizione a Pizzarotti? Quel che è certo è che questa alleanza non è un’alleanza per Parma ma contro il centrodestra per la paura di perdere le poltrone. Noi impediremo che Pd e Pizzarotti governino insieme la città: sarebbe una grande sciagura per tutti e lo eviteremo. Parma ha bisogno di un’amministrazione concreta e capace per ritornare ad essere il gioiello che era.

Francesca Gambarini

Coordinatore regionale Cambiamo!