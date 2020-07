Gambarini (Cambiamo!): “Pizzarotti è tra i sindaci meno apprezzati d’Italia. Non ci stupisce”

85esimo su 105. Il sindaco di Parma Pizzarotti è tra i sindaci meno apprezzati, stando alla classifica del Sole24Ore (LEGGI). Un risultato che francamente non ci stupisce vedendo come Parma è stata ridotta. Tanti sono i problemi. Ne evidenziamo in particolare due: la scarsa sicurezza e le infrastrutture. Al di là della classifica è arrivato il momento di pensare seriamente alla città, trascurata da un sindaco più interessato alla ribalta nazionale che ad amministrare una città che avrebbe bisogno di essere amata e curata.

Francesca Gambarini

Coordinatore regionale Cambiamo!