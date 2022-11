Gambarini (Noi Moderati): “Avanti con l’aeroporto. Si rifletta anche sui voli cargo”

L’aeroporto Verdi è per Parma e tutto il suo territorio un’infrastruttura fondamentale.

Noi lo sosteniamo da sempre e, su questo, vediamo finalmente tutti gli attori in campo concordare.

Ora però è tempo di decidere come procedere.

E’ necessario scegliere se si vuole allungare o meno la pista e se si vuole o meno che atterri qualche volo cargo.

Al di là delle legittime opinioni di ognuno, ciò che è vincolante – e che sarebbe il caso di rendere pubblico chiaramente una volta per tutte – sono gli impegni già presi dalla passata amministrazione, quella di Pizzarotti. Su questo punto chiediamo all’attuale amministrazione di fare chiarezza.

A nostro avviso è necessario procedere con l’allungare la pista per consentire lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto che deve diventare attrattivo sia per le compagnie, sia per i passeggeri.

Parallelamente riteniamo sia necessario fare una riflessione anche sui voli cargo, valutando il rapporto costi benefici.

Quel che è certo è che se vogliamo che Parma diventi un polo economico e turistico di primaria importanza non possiamo prescindere da un aeroporto funzionale e funzionante.

Francesca Gambarini

Noi Moderati – Italia al Centro