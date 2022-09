Gambarini (Noi Moderati): “I Comuni utilizzino gli utili distribuiti da Iren a favore delle famiglie”

“I Comuni utilizzino gli utili distribuiti da Iren a favore delle famiglie”.

Lo propone Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Noi Moderati (centrodestra) nel collegio proporzionale di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “L’aumento dei costi dell’energia e, quindi, delle bollette è un problema concreto e reale, che va affrontato subito per evitare che le famiglie soffrano e le imprese rischino di chiudere. I Comuni, istituzione più vicina ai cittadini, devono fare la loro parte. I Comuni di Parma e Reggio Emilia sono soci di Iren, il Comune di Piacenza ne è azionista, essendo Iren una spa quotata in borsa.

Ogni anno questi comuni, insieme a tutti gli altri comuni italiani che ne sono soci o azionisti, ricevono degli utili che vengono iscritti a bilancio. E, in più, il Comune di Parma riceve utili anche per via dell’inceneritore presente sul territorio comunale. Quest’anno data la situazione riteniamo doveroso che i Comuni utilizzino queste somme, che arrivano dalla società che si occupa anche di luce e gas, per aiutare i cittadini ad affrontare questo periodo di difficoltà”.