Gambarini (Noi Moderati): “Massari cerca visibilità e ha deliri di onnipotenza”

Andrea Massari, presidente della provincia di Parma, nonchè sindaco di Fidenza, ci regala un nuovo delirio di onnipotenza a mezzo stampa.

Presente all’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo polo dell’Itis di Parma, dice, con tanto di pala in mano ad uso dei fotografi, che il Governo dovrebbe prendere esempio dagli enti locali.

A Massari vogliamo ricordare che se lui oggi può utilizzare i fondi del Pnrr e farsi fotografare all’avvio dei lavori per la costruzione di una nuova scuola è grazie a questo governo. Il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha, infatti, fatto in modo che questi soldi arrivassero. E altri fondi arriveranno in Emilia Romagna grazie al Governo.

Deve essere sfuggito, a Massari, che a proposito di questo oggi la premier Meloni e il presidente Bonaccini hanno sottoscritto un accordo che farà arrivare oltre 600 milioni in Emilia Romagna. E’ una bellissima notizia, segno che le cose quando c’è una leale e seria collaborazione funzionano al di là del colore politico.

Ci auguriamo che questi fondi vengano usati in fretta e nel miglior modo possibile. Massari, a fine mandato e non più ricandidabile, ha bisogno di visibilità, ma non la ricerchi montando futili polemiche e facendosi fotografare con la vanga. I nostri territori hanno bisogno di ben altro.

Francesca Gambarini

Noi Moderati