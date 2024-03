Gambarini (Noi Moderati) sulla sanità: “Non ci sono abbastanza medici”

“L’Emilia-Romagna ha esteso il servizio del medico di medicina generale ai senza fissa dimora. È ovviamente sacrosanto prendersi cura anche della salute di queste persone, ma vorremmo che la Regione si facesse carico allo stesso modo dei cittadini emiliano-romagnoli che pagano le tasse – ha dichiarato Francesca Gambarini(Noi Moderati)”.

“Chi paga le tasse, infatti, nonostante contribuisca con i propri soldi al mantenimento dei servizi non può essere curato in modo adeguato perché le strutture pubbliche non hanno abbastanza medici – ha proseguito Gambarini -. I pochi in servizi sono oberati di lavoro e sottoposti a turni massacranti, a discapito della loro vita privata”.

“Allo stesso modo se serve sottoporsi a una visita specialistica l’attesa può anche essere superiore a un anno. Così a chi paga le tasse e ha bisogno di curarsi non resta che rivolgersi alla sanità privata e spendere altri soldi. Nonostante, appunto, paghi le tasse. Chiediamo quindi alla Regione Emilia-Romagna di lavorare seriamente sul servizio sanitario per fare modo che tutti gli emiliano-romagnoli possano essere curati nelle strutture pubbliche in tempi fisiologici – ha concluso”.