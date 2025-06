Gardaland: 100 milioni di visitatori in 50 anni. L’estate 2025 sarà ricca di novità

100 milioni di visitatori in cinquant’anni, circa un terzo proveniente ogni anno dall’estero. Questo numero straordinario (insieme ad altri: 50mila posti di lavori), rende bene il successo di Gardaland Resort.

Nel suo intervento di presentazione della stagione estiva Stefano Cigarini, Amministratore Delegato & Vice President Gardaland Resort, ha illustrato tutte le novità, tracciando un bilancio di questo mezzo secolo.

Tanti, dunque, gli eventi estivi, imperdibili, che avranno come momento clou la grande festa, del 19 luglio, giorno del 50° compleanno del Parco.

Da sottolineare innanzitutto che è stato riaperto LEGOLAND® Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema LEGO® in Italia, di grande capacità di coinvolgimento.

IL calendario estivo entra nel vivo sabato 28 giugno con l’atteso ritorno di Gardaland Night is Magic. Ogni sera, fino al 10 settembre, il Parco resterà aperto fino alle 23.00 per offrire 13 ore di divertimento tra magia, avventura e adrenalina delle oltre 40 attrazioni disponibili all’interno del Parco… anche sotto le stelle!

Dopo il grande successo dello scorso ottobre, dal 28 giugno, ritorna WRECKAGE – un percorso in movimento (walk-through), che unisce gioco, strategia e dinamismo in scenari ad alta tensione – e diventa parte integrante dell’offerta del Parco.

Durante l’estate, ogni serata al Parco si chiuderà con FOREVER GARDALAND – 50 anni insieme: un nuovo show serale in programma alle ore 22:45 in Piazza Jumanji. Fontane danzanti, laser, video mapping e la voce di Prezzemolo accompagneranno i visitatori in cinquant’anni di avventure.

LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO – Da sottolineare le novità di quest’anno: Animal Treasure Island, l’erede dei mitici Corsari, una water dark ride sotterranea di 6.000 mq che intreccia temi senza tempo come la lotta tra il bene e il male con una coinvolgente caccia al tesoro; Bim Bum Bam Live, un omaggio agli anni ’80 e ’90 in scena al Teatro della Fantasia; lo spettacolo AI The Future is Here, on air al Gardaland Theatre, dedicato all’intelligenza artificiale; il nuovo film “Prezzemolo e il mistero dei mondi nascosti”, al Cinema 4D. Tutte attrazioni che stanno avendo un grande successo.

LA FESTA DEL 19 LUGLIO – Gardaland celebrerà il suo 50° compleanno, un traguardo storico tra tante emozioni. Piazza Jumanji sarà quel giorno una sorta di arena all’aperto fino alla 1:00 di notte per una serata indimenticabile.

50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, sarà trasmesso in diretta nazionale in Radiovisione su RTL 102.5 – media partner ufficiale dell’evento – portando la magia di Gardaland Resort in tutta Italia e permettendo, idealmente, a tutti di condividere – in tempo reale – questo anniversario speciale.

A partire dalle 18:30, una serie di DJ set molto coinvolgenti. DJ Alberto Zanni e Stefano Federici the voice apriranno la serata. Massimo Alberti, invece, volto storico di RTL 102.5, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che ripercorrerà le sonorità degli anni ’70, ’80 e ’90: special guest direttamente da “la febbre del sabato sera” – i The Trammps, il leggendario gruppo internazionale della disco music.

La serata proseguirà, dopo aver reso omaggio agli anni ’70 che hanno visto nascere Gardaland nel lontano 1975, con uno sguardo rivolto al presente e al futuro. Sul palco si alterneranno importanti: i Boomdabash,Sarah Toscano, Carl Brave, uno degli artisti più innovativi della scena urban italian e Rkomi.