Gattona tre le auto e ruba la borsetta a un’anziana: 42enne denunciato

Si è concluso con una denuncia per furto aggravato il singolare episodio avvenuto lo scorso 13 ottobre nel parcheggio di un supermercato di via Traversetolo, a Parma. Un 42enne italiano, residente fuori provincia e già gravato da precedenti specifici, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma come presunto autore del furto di una borsetta ai danni di un’anziana 84enne.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima, intenta a caricare la spesa nel bagagliaio della propria auto. Dopo essere sceso dal proprio veicolo, parcheggiato poco distante, si sarebbe abbassato a terra e, gattonando tra le auto in sosta, avrebbe raggiunto l’automobile della donna. A quel punto avrebbe aperto il portellone posteriore, arraffato la borsetta e sarebbe poi fuggito rapidamente a bordo della sua macchina.

La scena non è però passata inosservata: una coppia di coniugi parmigiani, che si trovava in auto nel parcheggio, ha assistito all’intero episodio e ha immediatamente chiamato il 112, fornendo ai Carabinieri targa, modello e colore del veicolo in fuga, oltre a una descrizione dettagliata dell’uomo.

Grazie alla tempestiva segnalazione e al coordinamento immediato con la centrale operativa, una pattuglia dell’Arma è riuscita a rintracciare l’auto sospetta nel parcheggio di un bar in via Emilio Lepido. L’uomo, corrispondente alla descrizione fornita, è stato fermato e sottoposto a controllo: durante gli accertamenti è risultato nervoso e insofferente.

Nel frattempo, l’anziana vittima ha sporto denuncia in caserma, dichiarando di aver perso una borsetta contenente circa 100 euro in contanti e documenti personali.

Al termine delle verifiche e delle testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno delineato un solido quadro indiziario che ha portato alla denuncia del 42enne alla Procura della Repubblica di Parma. La sua posizione sarà ora valutata dall’Autorità Giudiziaria, in base ai principi di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.