Gaza: CGIL Parma si mobilita a sostegno della Global Sumud Flotilla

Decine di barche provenienti da 44 Paesi, centinaia di attivisti, migliaia di voci unite per rompere il silenzio e portare aiuti umanitari: è la Global Sumud Flotilla, che si prepara a salpare per portare speranza alla popolazione di Gaza.

È la risposta della società civile internazionale che sceglie di muoversi di fronte all’inerzia dei governi, dopo oltre venti mesi di massacri e silenzi.

La CGIL è con la Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio di Gaza e ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura.

A sostegno della mobilitazione anche a Parma è in programma un presidio per sabato 6 settembre, alle ore 10, in piazza Garibaldi. Tutte le realtà della società civile, cittadine e cittadini, mondo associativo e istituzioni sono invitati a partecipare.

Durante il presidio proseguirà la lettura dei nomi e cognomi delle bambine e dei bambini di Gaza.

L’elenco delle adesioni (in aggiornamento): CIAC Onlus, Casa della Pace Parma, ANPI Parma sez. Laura e Lina Polizzi, ANPI Comitato provinciale Parma, Legambiente Parma, Donne in Nero Parma, CDC Coordimaneto Democrazia Costituzionale, Libera Parma, ARCI Parma, Casa delle Donne Parma, Coordinamento Pace e solidarietà, Parma Città Pubblica, ANPPIA, UdU Parma, Auser Parma, Comunità palestinese di Parma, Rete Curdistan Parma, Parma Por Cuba, OltreCoro, Montanara laboratorio democratico.