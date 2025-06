Gene Gnocchi, “Una crepa nel crepuscolo” all’Arena Shakespeare

Dopo quarant’anni di onorato servizio nel mondo dello spettacolo, Gene Gnocchi – al secolo Eugenio Ghiozzi – sente l’irrefrenabile bisogno di rivelare tutto quello che non gli va più giù del suo lavoro: personaggi, modi di fare, abitudini che più non sopporta. UNA CREPA NEL CREPUSCOLO, l’ultimo spettacolo del comico fidentino sarà in scena in Arena Shakespeare il 19 giugno alle ore 21.00.

Una crepa, appunto, nel crepuscolo di una lunghissima carriera. Una ironica, pubblica confessione che va da Alberto Angela a Bruno Vespa, ai selfie, ai coming out passando per il generale Vannacci, Gianni Morandi e molti altri colleghi che Gene Gnocchi ha incontrato sul suo percorso.

L’artista torna nei teatri con un nuovo monologo che non fa sconti a nessuno, con la sua tipica satira pungente e surreale. Ad accompagnare la performance la chitarra di Diego Cassani, assistente ironico che mentre suona gli ricorda anche a che ora deve prendere la pillola.

La sua “poetica” da sempre è il nonsense, la sua dote naturale è trasportare il pubblico su un’altra dimensione, che nulla ha a che vedere con la realtà, regalando performance folli, surreali e semplici allo stesso tempo. Gene Gnocchi, attore, autore e cabarettista, ha debuttato come comico allo Zelig di Milano alla fine degli anni ’80, è noto soprattutto per alcune trasmissioni televisive divenute di culto, come Emilio, Quelli che il calcio e L’Almanacco del Gene Gnocco. In teatro ha scritto e interpretato spettacoli come La responsabilità civile dei bidelli durante il periodo estivo e La constatazione amichevole nei tamponamenti tra mietitrebbie.

