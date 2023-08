Genitori e adolescenti: riprendono gli incontri al Centro per le Famiglie a Sala Baganza

Riprendono gli incontri dedicati alle mamme e ai papà alle prese con figli e figlie che stanno attraversando l’adolescenza, quella fase delicata di passaggio dall’infanzia all’età adulta carica di emozioni, ma che può essere complicata, anche per i genitori. Un periodo di grandi cambiamenti fisici e psicologici che richiede un’attenzione particolare.

Per affrontare meglio questa delicata fase della crescita, il Centro per le Famiglie distrettuale (Via Vittorio Emanuele II, 36 – Sala Baganza), in collaborazione con l’Ausl, organizza un ciclo di quattro incontri di gruppo gratuiti dedicati ai genitori di figli e figlie dagli 11 ai 16 anni.

Quattro momenti per riflettere e condividere esperienze, che saranno guidati dalla dott.ssa Valeria Lo Nardo, counselor del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Federica Lato, psicologa-psicoterapeuta della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) dell’Ausl.

I quattro appuntamenti si svolgeranno sempre di giovedì al Centro per le Famiglie dalle 18.15 alle 20.15, il 5 e il 19 ottobre, il 9 e il 23 novembre.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotazioni occorre contattare il Centro per le Famiglie allo 0521 331395 (Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8-13 e giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.