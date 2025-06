Geometria differenziale: all’Università di Parma studiosi da tutto il mondo

È dedicato a uno dei settori di ricerca più attivi e promettenti della Matematica contemporanea, lo studio della Geometria differenziale complessa e delle Strutture speciali, il convegno internazionale in programma dal 23 al 25 giugno all’Università di Parma (Centro Sant’Elisabetta, Campus Scienze e Tecnologie).

La tre giorni Complex Differential Geometry and Special Structures, organizzata dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari, si propone di riunire esperte ed esperti di rilievo nazionale e internazionale per discutere i più recenti sviluppi scientifici nell’ambito della Geometria differenziale, anche in relazione alle numerose connessioni con la Fisica teorica e alle applicazioni interdisciplinari che ne derivano.

Ci saranno studiose e studiosi provenienti da prestigiose istituzioni accademiche di Stati Uniti, Argentina, Germania, Regno Unito, Danimarca, Belgio, Spagna e Italia. È inoltre prevista un’ampia presenza di giovani ricercatori e ricercatrici, che prenderanno parte ai dibattiti e alle attività scientifiche in programma.

Il Comitato organizzatore è composto da Riccardo Piovani (Università di Torino), Giovanni Placini (Università di Cagliari), Lorenzo Sillari (Università di Parma), Nicoletta Tardini (Università di Parma) e Adriano Tomassini (Università di Parma)

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Progetto PRIN 2022 Real and Complex Manifolds: Geometry and Holomorphic Dynamics e del Progetto Fondazione di Sardegna 2022 Isometric Immersions into Homogeneous Spaces.

Maggiori info sul sito dedicato.