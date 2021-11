“Geopolitica e diritti umani in Eurasia e nel Mar Nero”: conferenza promossa da Azione Universitaria

Il 2 dicembre, alle ore 17, presso l’Aula Congressi del plesso centrale di Economia dell’Università di Parma, in via Kennedy, si terra’ la conferenza “Geopolitica e diritti umani in Eurasia e nel Mar Nero”, promossa dal movimento giovanile Azione Universitaria.

Interverranno l’Ex Ministro degli Esteri, ambasciatore e presidente del Global Committee for the Rule of Law Giulio Terzi di Sant’Agata, la Dottoressa Laura Harth (Coordinatore scientifico Global Committee for the rule of the law “Marco Pannella”), il Dottor Mirko Mussetti (Analista di geopolitica e geostrategia) e il Dottor Giorgio Stecconi (Direttore GeopoliticalCenter).

«Crediamo che questa conferenza favorisca la riflessione sull’importanza della tutela diritti fondamentali. In questo caso localizziamo il focus della discussione su aree geografiche molto lontane dalle nostre – spiegano Annalisa Azzali e Annalisa Maggi presidente e vice presidente di Azione Universitaria-dove sovente assistiamo al declassamento dei valori universalmente riconosciuti in favore della promozione di interessi particolari se non del consolidamento di regimi autoritari. »