Gerace (Italia Viva) e Daffadà (Pd): “Conservare e valorizzare il Casino dei boschi di Carrega”

La giunta riferisca sulla strategia della Regione finalizzata alla conservazione e valorizzazione del Casino dei boschi di Carrega, a Sala Baganza, in provincia di Parma, e sui risultati finora raggiunti. È quanto richiesto in un’interrogazione sottoscritta da Pasquale Gerace (Italia Viva), primo firmatario, e Matteo Daffadà (Partito democratico). I consiglieri, inoltre, sottolineano l’importanza di portare avanti iniziative per “continuare a valorizzare e promuovere questo importante bene culturale e storico di valenza anche ambientale”.

“La Regione -ha ricordano i consiglieri- ha contribuito alla tutela e valorizzazione del parco regionale finanziando diverse iniziative per la conservazione e la promozione del patrimonio naturale e storico dei territori. Inoltre, ha la possibilità di decidere se approvare o meno il progetto di riqualificazione dell’immobile che sarà presentato dal futuro acquirente. Fra le condizioni poste, quella di garantire che il Casino dei Boschi sia destinato a un uso pubblico e che possa essere utilizzato per valorizzare il parco regionale e il territorio circostante”.