Gerace (PD): “Soddisfazione per la risposta dell’assessore Donini sui casi di scabbia nelle case protette del Parmense”

L’interrogazione del consigliere – depositata in seguito ad alcuni casi di scabbia verificatesi nel parmense – aveva lo scopo di rafforzare i programmi esistenti per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei casi sospetti di scabbia, soprattutto nei centri residenziali per anziani e assicurare ai cittadini le prestazioni sanitarie adeguate per venire a capo dei casi di scabbia registrati. Al contempo, il consigliere Gerace chiedeva alla Giunta di attivarsi per sensibilizzare la popolazione sui modi di trasmissione della scabbia e sulle buone pratiche igieniche per prevenirne l’infezione.

Gerace afferma la sua “piena soddisfazione per la risposta ricevuta dall’assessorato che, dopo aver restituito il fermo immagine dell’attuale situazione epidemiologica parmense, si impegna a rivalutare le misure di prevenzione e i protocolli in essere contro la scabbia.”

“Non posso che ribadire la mia piena soddisfazione per l’accoglimento da parte della Giunta regionale della mia interrogazione e la conseguente rivalutazione delle misure di prevenzione e i protocolli in essere contro la scabbia per le eventuali integrazioni che si potranno rendere necessarie rivolgendo particolare attenzione alle strutture socio-residenziali” conclude il consigliere Gerace.