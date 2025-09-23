“Ghiaia Fantasy ” in piazza Ghiaia sabato 27 e domenica 28 settembre

A Parma, nella città dell’arte e della musica, a due passi dal Parco Ducale, non può mancare la fantasia, infatti sarà questa la protagonista della seconda edizione dell’evento – promosso da PromoGhiaia ed organizzato da Maria Lombardi Eventi, in collaborazione con Elvis Mancin (Organizzatore del Florentia Comics di Fiorenzuola d’Arda) – che si svolgerà nella cornice di Piazza Ghiaia nel fine settimana del 27 e 28 Settembre 2025.

Il coinvolgimento degli operatori del settore vedrà la presenza di diversi ospiti Cosplay, i personaggi che indossano un costume rappresentante anime, videogiochi, fumetti e cartoni animati.

Dalle ore 17.00 alle 24.00 di Sabato e dalle 10.00 alle 20.00 di Domenica stand tematici ed operatori dell’ingegno creativo animeranno e coinvolgeranno i visitatori di Piazza Ghiaia con un coloratissimo e fantasioso market.

Sabato 27 Settembre alle ore 18 si alza il sipario su Ghiaia Fantasy!Un evento magico che prende vita con un momento da sogno: il celebre Valzer di Lupin interpretato dalla talentuosa scuola di danza Holly Dance Parma!! Dove la fantasia incontra l’eleganza…un’apertura da fiaba!

A seguire -alle ore 21 -La Boom band è pronta a farvi cantare con un concerto live pieno di energia tutti i grandi successi che hanno segnato un’epoca…ma non solo! Cover band degli 883, quest’anno tornano in Piazza Ghiaia con una scaletta ancora più travolgente che include anche le hit più in voga del momento.

Domenica 28 settembre Ghiaia Fantasy si trasforma in un universo di supereroi! Sul palco di Piazza Ghiaia sfileranno leggende come Capitan America, Iron Man, Black Widow, Batman, Spiderman… e persino Malefica, per un tocco di magia oscura!

Il pubblico potrà scattare foto con il proprio eroe preferito: un’occasione unica per grandi e piccini per vivere la fantasia da protagonisti. Il gran finale con l’esibizione spettacolare delle Tartarughe Ninja!

Alle ore 16 uno spettacolo di magia fantastica vi trasporterà in un mondo dove tutto è possibile, tra illusioni, incantesimi e sorprese che lasceranno grandi e piccini a bocca aperta!

Tra gli spettacoli più attesi, arriva l’esibizione mozzafiato della scuola Extreme Polel Studio di Parma: un’esplorazione artistica e acrobatica della pole dance, dove eleganza e potenza si fondono in un’atmosfera incantata ispirata al mondo degli elfi. Le allieve, con grazia e intensità, daranno vita a coreografie che sembrano uscite da una fiaba fantasy.

E poi ancora l’energia travolgente delle majorette, “Le Fenici”- Gruppo Twirling” con le loro coreografie spettacolari, colori vivaci e tanta allegria!Un’esibizione che farà battere il cuore e accenderà la piazza con ritmo e passione.

Tutto questo in Piazza Ghiaia, dove la fantasia prende vita e ogni momento è un’emozione da condividere.

Faranno da cornice all’ evento coloratissimi Food-Truck provenienti da tutta Italia con varie proposte gastronomiche da gustare comodamente seduti ai tavoli o passeggiando nel nostro piccolo mondo fantastico: hamburger, panzerotti, specialità dolciarie e altre golose specialità sorseggiando ottima birra artigianale.

