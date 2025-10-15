“Giacomo Balla per tutti”: visite e laboratori speciali a Palazzo del Governatore fino a fine ottobre

Giacomo Balla per tutti è il titolo di una serie di occasioni speciali che l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma offrirà, nel mese di ottobre, a giovani, over 65, famiglie, bambine e bambini, per visitare l’affascinante mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce” recentemente inaugurata a Palazzo del Governatore.

“Balla in famiglia” propone una visita alla mostra insieme ai bambini, dai 5 ai 10 anni, il sabato e la domenica pomeriggio con appuntamento alle 15.30 in biglietteria (per max 25 partecipanti ad ingresso agevolato a 8 euro). Le famiglie saranno accompagnate nel percorso della mostra per poi vivere insieme un laboratorio didattico gratuito “Colore…alla velocità della luce”. Bambine e bambini e genitori potranno sperimentare insieme le tecniche e le intuizioni dell’artista, trasformando luci, forme e colori in creazioni personali ispirate al movimento e all’energia.

Una “Passeggiata d’arte” accompagnerà gli over 65, ogni giovedì alle 17 (ingresso agevolato a 8€). Insieme si potranno immergere nel mondo pittorico di Giacomo Balla attraverso un ricco percorso antologico che ne ripercorre tutte le differenti fasi pittoriche: dal realismo al divisionismo, dal futurismo al ritorno alla figurazione. Un viaggio avvincente tra colori, forme, luce e movimento porterà il visitatore a scoprire non solo l’artista, ma anche l’uomo, le passioni e gli affetti in un’esperienza coinvolgente tra arte e racconto, e conoscere così, da vicino, un grande protagonista dell’arte italiana del Novecento.

“Un racconto d’arte al venerdì sera” – Per i giovani under 25, ogni venerdì sera dalle 19 alle 22, è previsto l’ingresso gratuito alla mostra e alle ore 20 è in programma uno speciale accompagnamento tematico guidato attraverso il ricco percorso antologico che ripercorre nelle 13 sale di Palazzo del Governatore tutte le differenti fasi pittoriche: dal realismo al divisionismo, dal futurismo al ritorno alla figurazione. Un viaggio avvincente tra colori, forme, luce e movimento per scoprire non solo l’artista, ma anche l’uomo, le passioni e gli affetti.

A novembre poi, prenderanno il via, nell’Auditorium di Palazzo del Governatore una serie di incontri di approfondimento, collaterali alla mostra, con autorevoli storici dell’arte ed esperti.

Per informazioni scrivere a: info.cultura@comune.parma.it

Le attività non necessitano di prenotazione.