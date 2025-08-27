“Giallo Italiano”: a Sorbolo torna dal 13 settembre la rassegna dedicata al noir

Dal 13 settembre al 6 dicembre, nove autori, grandi protagonisti e storie avvincenti: il Centro Parrocchiale Don Bosco e il Centro Civico di Sorbolo ospitano la terza edizione dell’attesa manifestazione letteraria.

Sarà il Generale Luciano Garofano, già Comandante del Ris di Parma, ad aprire “Giallo Italiano”, la rassegna dedicata al noir e alla letteratura gialla organizzata dal Circolo Culturale Amici del Libro, dall’Assessorato alla Cultura di Sorbolo Mezzani, dalla Biblioteca Civica Momo e dal Centro Sociale Anziani.

L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 13 settembre alle 17, presso il Centro Parrocchiale Don Bosco di Sorbolo. Garofano sarà intervistato sui più importanti casi di cronaca nera degli ultimi trent’anni, raccontando il lavoro investigativo dietro le quinte delle indagini scientifiche che hanno segnato l’opinione pubblica.

Il secondo evento della rassegna si terrà venerdì 27 settembre alle 16.30 al Centro Civico di Sorbolo: protagonista sarà Luca Crovi, storico del noir italiano, che presenterà la prima biografia autorizzata di Andrea Camilleri, “Andrea Camilleri – Una storia”. Un omaggio appassionato, nel centenario della nascita del celebre autore siciliano, che ripercorre la sua vita: dall’infanzia a Porto Empedocle, quando scoprì i gialli di Simenon, agli esordi teatrali e televisivi fino alla consacrazione con il commissario Montalbano.

La rassegna proseguirà fino al 6 dicembre con incontri, autori e storie che appassioneranno tutti gli amanti del genere.