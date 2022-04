Giampaolo Lavagetto inaugura la sede elettorale: “Sarò il sindaco di tutti i parmigiani”

Inaugurata questa mattina la sede elettorale di Giampaolo Lavagetto in Strada Garibaldi 11/b, davanti al Teatro Regio. Tante le persone che hanno presenziato al taglio del nastro e che si sono fermate per approfondire le tematiche del programma di “Per Parma 2032”.

Lavagetto ha sottolineato l’importanza di riqualificare la città come contenitore e non come contenuto e ricordato che la sua candidatura è al di fuori delle cornici dei partiti.

“Sarò il Sindaco di tutti i parmigiani, consapevole delle difficoltà che ci attendono, ma anche delle grandi risorse che i cittadini di Parma sanno mettere in campo in tutti i settori”, conclude il candidato di “Per Parma 2032”.