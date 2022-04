Giampaolo Lavagetto incontra i cittadini del Centro

Si è tenuto ieri l’incontro con residenti e commercianti del Centro Storico e il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto.

L’incontro, al Gran Caffè del Teatro, è stato promosso dal Comitato Parma in Centro che è anche promotore della lista civica “Per Parma 2032” insieme a “Cittadella per Parma” è “San Leonardo che verrà”. Presenti Sandro Milani e Francesca Zanetti, presidente e vicepresidente del Comitato; la consigliera comunale Luni Colla e il consigliere CCV Parma Centro Vincenzo Siennica. Ospite il direttore di Ascom Claudio Franchini.

Tante le persone intervenute nel corso dell’incontro, che ha messo al centro i temi del commercio e della riqualificazione del centro storico. “Il Centro Storico – ha dichiarato il candidato sindaco Lavagetto – deve tornare ad essere attrattivo, ma sopratutto accessibile: solo così possiamo iniziare una riqualificazione complessiva. La recente approvazione della no tax area per il commercio, grazie all’impegno della consigliera Luni Colla, è una vittoria per tutti i commercianti e ci auguriamo che possa essere un volano importante per la ripresa”. Si è parlato anche di decoro e pulizia, sicurezza e del lavoro che la prossima amministrazione dovrà fare per snellire il funzionamento della macchina comunale per i cittadini.