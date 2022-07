Giampaolo Lavagetto: “Normali e trasparenti le nomine di assessori sulla base di scelte politiche”

“Governare la città è un atto politico, derivante da un mandato del corpo elettorale sulla base della presentazione di un programma fatto di scelte politiche di governo locale. Quindi, nulla di più normale e trasparente che la nomina degli assessori in Giunta avvenga sulla base soprattutto di scelte politiche. Del resto, oggi il basso livello della politica italiana è figlia di anni di populistico “la politica la deve fare chi non ha mai fatto politica” con i disastri che abbiamo visto.”

Lo scrive Giampaolo Lavagetto, candidato sindaco di “Per Parma 2032” sulla sua pagina facebook.

“L’altra faccia della medaglia è che una giunta in gran parte politica come questa, non avrà alibi nè per perdere tempo nello “imparare ad amministrare” nè potrà accampar scuse se fallirà nei suoi obiettivi.

Quindi, pur avendo concorso per un progetto diverso di governo della città rispetto a quello del neo Sindaco Guerra, giudizio rimandato al primo giro di boa e buon lavoro alla Giunta ed a tutto il Consiglio Comunale.”