Giampaolo Lavagetto (Per Parma 2032): “Ribadiamo il nostro chiaro no al progetto del nuovo stadio”

In merito al progetto del nuovo stadio ribadiamo il nostro chiaro no, già espresso dalla consigliera Luni Colla in sede di Consiglio Comunale, diversamente da altre forze del campo moderato – come la Lega – che si sono astenute.

Questa amministrazione ha la responsabilità di avere trasformato una possibile opportunità in una scelta fortemente vincolata e divisiva per la città. Imposta dall’alto, senza un dibattito pubblico, senza una valutazione libera e obiettiva delle possibili alternative.

L’amministrazione comunale avrebbe dovuto considerare le criticità di uno stadio ubicato in pieno centro abitato, soprattutto in materia di mobilità e sicurezza, che affliggono un intero quadrante urbano, con riflessi sull’intera città, dimostrando una reale progettualità nell’interesse di tutti.

Invece, si è chiusa a riccio sulle esigenze di un singolo privato. Si dovrà quindi ripensare a fondo quale potrà essere la soluzione migliore per la città, in grado di recepire anche il contributo del privato proponente, a prescindere da quale potrà essere l’eventuale collocazione per il nuovo stadio, purché tuteli al meglio la qualità della vita e la sicurezza di tutti i parmigiani.

Giampaolo Lavagetto – Candidato sindaco lista “Per Parma 2032”