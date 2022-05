Giampaolo Lavagetto (Per Parma 2032): “Va rivista la manutenzione delle aree cani”

Si parla molto di benessere animale, ma poi nei fatti si scopre una realtà ben diversa.

Molte aree cani di questa città presentano necessità di manutenzione importanti. Soprattutto, là dove viene fatto l’intervento, gli utenti scoprono che è stato fatto male se non addirittura in modo sbagliato.

Alcune aree oggi sono in parte o in toto scarsamente utilizzabili, talvolta anche con recinzioni non sicure, senza adeguate zone d’ombra, panchine e fontane all’esterno e assenza o inadeguatezza di illuminazione per l’uso serale. Questi cittadini a quattro zampe meritano invece maggiore attenzione, anche per l’importante ruolo sociale ed affettivo che assolvono per tanti cittadini. Inoltre, come avevamo proposto grazie alla Consigliera Comunale Luni Colla, serve istituire nei pressi di queste aree, dei veri punti informativi per la diffusione, attraverso figure competenti, di notizie utili, informazioni su servizi ed aiuti e di corrette abitudini relativamente al benessere animale.

Tali punti informativi diventeranno, quindi, strumento di promozione della cura e del benessere degli animali ma anche di relazione tra le persone che gravitano nell’area. Soprattutto, questo sportello di quartiere diventerebbe un punto di supporto per quella rete di soggetti che a vario titolo è coinvolto nella cura degli animali sia come supporto agli stessi, sia come supporto ai proprietari.

Giampaolo Lavagetto – Candidato sindaco lista “Per Parma 2032”