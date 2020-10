Giampaolo Lavagetto: “Perchè non utilizzare le CRA per pazienti No-Covid e liberare così posti letto in ospedale?”

In questi giorni Giampaolo Lavagetto ha avanzato una proposta alle Aziende sanitarie di Parma per una più efficiente gestione dell’emergenza Covid-19 e delle Residenze per Anziani.

“Oggi in molte strutture ci sono molti posti vuoti. Le CRA hanno dimostrato di sapere gestire con successo Zone Rosse, in alcune c’è l’IP H24 e la presenza del medico di struttura. Allora, invece di prevedere il mantenimento in esse dei pazienti Covid+, con tutto quello che ne consegue, perché non utilizzare queste realtà, con progetti mirati, per temporanei micro-reparti a basso/medio livello di intensità clinica per pazienti NO-COVID in collaborazione con Ospedale e Ausl? In questo modo si aiuterebbero le strutture sanitarie ad avere più spazio negli ospedali per i malati più gravi e per il crescente numero di malati Covid.”