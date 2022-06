Giampaolo Lavagetto presenta il progetto “Parma amica dell’Anziano”

Il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto, oltre che essere medico che opera nel settore dei servizi socio assistenziali per anziani, presenta il progetto previsto nel suo programma elettorale “Parma amica dell’Anziano”. “Obiettivi – spiega il candidato sindaco – sono la realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo supporto anche nei disagi che oggi si trovano ad affrontare nel campo dei servizi sanitari ed assistenziali”.

Tra le proposte lo sportello di quartiere per l’anziano per informazione, consulenza e supporto al nel disbrigo di pratiche amministrative, in particolare per i servizi sanitari e socio-assistenziali. Il Numero verde anziani: per gli anziani della città che non possono contare su una rete familiare o di vicinato. “Sarà uno strumento messo a disposizione dell’anziano per sapere chi nel suo quartiere è disponibile ad aiutarlo; il Progetto “Welfare ad un passo” per la promozione di sani stili di vita, così come il Progetto “ Nonno insegna”: in collaborazione con le scuole di Parma per trasmettere la loro esperienze legate alla storia ed all’identità culturale, etica e morale della nostra città. Inoltre, il Progetto di cohousing intergenerazionale per la realizzazione di un complesso in cui convivono anziani e mamme single con figli con notevoli vantaggi economici, emotivi e sociali. Infine verranno adottate agevolazioni per gli anziani in termini di trasporto pubblico ed accesso agli eventi artistici e teatrali della città”, conclude Lavagetto.