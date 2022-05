Giampaolo Lavagetto: “Sulla sicurezza Guerra non è credibile” 

“Guerra promette l’assunzione di 100 vigili in 5 anni per dare più sicurezza in città. Ma dove è stato in questi anni, soprattutto dov’era quando nelle settimane scorse Effetto Parma in Consiglio Comunale ha bocciato in 45 secondi., senza un intervento e nemmeno dichiarando il motivo, la nostra mozione che chiedeva il potenziamento dei presidi di Polizia Locale in città e l’utilizzo dei contributi a fondo perduto della regione per attivare la figura dello Street Tutor, attivata in tutte le città capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna da oltre un anno eccetto che a Parma?”, afferma il candidato sindaco di Per Parma 2032 Giampaolo Lavagetto.

“A Parma serve un Sindaco credibile per dare più sicurezza e decoro alla nostra città. Soprattutto serve dare un nuovo comandante alla Polizia locale che conosca la città ed eviti di imporre agli agenti del Corpo di essere impegnati in operazioni antipatia come dare multe ai commercianti o a chi parcheggia fuori dalle righe blu davanti all’ospedale per andare a farsi curare o accudire i propri cari. Inoltre, serve potenziare il rapporto con le associazioni delle Forze dell’Ordine e in alcuni casi riprendere proprio la collaborazione, come con l’associazione di Polizia di Stato. Infine, ridare forza e sostegno ai negozi di quartiere, cose che avverrà nella prossima legislatura grazie alla nostra mozione approvata dal consiglio comunale che introduce la “No tax area” con rimborso a fondo perduto per 3 anni delle tasse locali pagate”, conclude Lavagetto.