Gianna Nannini live al Teatro Regio di Parma

Dopo lo straordinario successo del tour estivo in tutta Italia, GIANNA NANNINI torna sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor. L’appuntamento per PARMA è per venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21:00, presso il Teatro Regio, sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker per antonomasia.

Gianna Nannini durante la sua lunga carriera ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e trascinante energia. In questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza!

Con questo evento, si ampia e continua il progetto “Tutti a Teatro”, che ha già annunciato il concerto con Claudio Baglioni (martedì 25 gennaio 2022). Questi sono i primi nomi che, insieme ad altri, andranno poi a comporre il calendario della settima e nuovissima edizione di “Tutti a Teatro 2022”, realizzata, come ogni anno, da Caos Organizzazione Spettacoli, che da oltre trent’anni opera nella realizzazione di molti dei più importanti eventi culturali a Parma, con il contributo organizzativo di Arci Parma.

I biglietti per il concerto di Gianna Nannini sono in vendita da lunedì 25 ottobre alle ore 16:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR).

CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it