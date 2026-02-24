Gianni Pizzarotti aderisce a Futuro Nazionale

Gianni Pizzarotti, Consigliere comunale di Pellegrino Parmense e Consigliere dell’Unione dei Comuni della Valtaro e Valceno, già Vicesindaco del medesimo Comune, annuncia la propria adesione al neonato movimento Futuro Nazionale, fondato dal Generale Roberto Vannacci.

Una scelta maturata dopo un percorso politico intenso e radicato sul territorio, che oggi trova nuova linfa in un progetto che Pizzarotti definisce «coerente, coraggioso e profondamente vicino ai valori che da sempre guidano il mio impegno pubblico».

Nel suo intervento, Pizzarotti dichiara:

«Dopo la delusione circa la scarsa coerenza e non sempre correttezza di una ben definita realtà politica locale, pur continuando a credere nei principi ispiratori che fungono da stendardo nazionale, ho riscontrato grande affinità di idee e di obiettivi con l’attuale posizione di Roberto Vannacci.

Una figura che sta dando prova di coraggio, coerenza e passione in ciò in cui crede e, come lui, quei tantissimi italiani orfani di chi gli ha voltato le spalle scegliendo, pressato dall’età anagrafica e da quanto poco raccolto, di abdicare alle proprie posizioni in cambio di “profittevoli collocazioni”, sopendo l’ardore e la passione della propria militanza.

Per me è uno stimolo per dare ossigeno a valori come giustizia, tutela e dignità di tutti i cittadini — e dico tutti — specialmente quelli silenziosi che ogni giorno vivono con dignità e nel rispetto delle regole.

Ringrazio Caterina Galli per avermi coinvolto in questa bellissima nuova sfida».

“L’ingresso di Gianni Pizzarotti – prosegue la Galli – rappresenta un ulteriore passo nella crescita di Futuro Nazionale sul territorio parmense, confermando l’attrattività di un progetto politico che punta a rimettere al centro identità, responsabilità e partecipazione.