Giocampus celebra 25 anni di attività e guarda al futuro

Questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale di Parma si è svolta la conferenza stampa per i 25 anni di attività di Giocampus, un progetto educativo e sociale che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento per la città e per diversi comuni limitrofi, diventando un collaudato modello di alleanza educativa pubblico-privata.

Alla conferenza stampa, che è stata occasione per ripercorrere i risultati raggiunti in questi anni e per delineare le prospettive future del progetto, erano presenti Michele Guerra, Sindaco di Parma, Paolo Martelli, Rettore dell’Università di Parma, Andrea Grossi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Paolo Barilla, Vicepresidente del Gruppo Barilla, partner fondatore, Elena Saccenti, Vicepresidente della Fondazione Cariparma, Elio Volta, Coordinatore di Giocampus.

“Giocampus è un modello straordinario di comunità che si è sviluppato in questi anni, dentro i confini di Parma ma anche molto oltre – commenta il Sindaco Michele Guerra. Giocampus ha saputo parlare di temi forti e di un modo di stare insieme che ha tenuto unite tante istituzioni attorno a questo progetto. Essere qui, stamattina, in Sala del Consiglio comunale – continua Guerra – significa dare un valore forte a questo progetto, nel venticinquesimo anniversario, e affermare che pubblico e privato hanno lavorato insieme in maniera eccellente. Oggi qui c’è una parte importante di città che testimonia come attorno a Giocampus esista un modo di essere Parma davvero unico e che credo potrà essere d’esempio anche per altri ambiti.”

“Giocampus è un modello indiscusso, a livello nazionale e internazionale, e lo è da 25 anni. In questi anni è cresciuto enormemente e si è sviluppato e articolato – ha osservato il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli – ma ha mantenuto intatto il suo spirito originario: quello di essere al servizio delle e dei bambini e delle loro famiglie, del loro ben-essere. Non è un caso che la squadra che sta dietro a questo progetto, che da tanti anni ci crede e vi si dedica con tanta passione, si chiami “alleanza educativa”: Giocampus è proprio un progetto educativo, formativo, nel senso più pieno del termine. Noi come Ateneo siamo orgogliosi di farne parte e con grande entusiasmo ci mettiamo a disposizione, con i nostri saperi e le nostre competenze.”

“Oggi siamo qui a celebrare un’idea anticipatrice, una visione lungimirante – afferma Andrea Grossi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Oggi tutte le scuole si pongono come obiettivi e realizzano progetti in relazione al benessere psico-fisico, agli stili di vita corretti in termini di movimento, di alimentazione, di sostenibilità, di nuovi contesti di relazione. Giocampus ha sollecitato e favorito l’introduzione di questa visione con largo anticipo nelle scuole della nostra provincia. Lo ha fatto poi con un modello innovativo di partnership tra imprese, in particolare l’Azienda Barilla, il Ministero dell’istruzione e del Merito, il Comune di Parma (poi estesa ad altri 8 comuni) e l’Università di Parma, che ha aperto la strada a una logica di sistema, una logica che è diventata un modo di essere ancor prima che di pensare e agire. Giocampus ha rappresentato per la scuola l’introduzione di esperti nelle scienze motorie alla scuola primaria anticipando la scelta del MIM di dotare di docenti esperti le scuole, ha significato l’estensione delle esperienze con Giocampus neve, esperienze di inclusione in contesti innovativi con Giocampus insieme, percorsi di sostenibilità con Giocampus green e ha visto la partecipazione delle scuole anche attraverso gli stage di studenti della scuola secondaria come animatori-educatori. In altre parole ha contribuito a sperimentare quel grande ecosistema educativo che vorremmo diventasse il nostro territorio.”

“Giocampus non è mai diventato un’organizzazione autoreferenziale: al contrario, ha sempre messo al centro i ragazzi e le ragazze, veri protagonisti del progetto – ha dichiarato Paolo Barilla, Vicepresidente del Gruppo Barilla, partner fondatore del progetto. – L’innovazione è uno degli elementi distintivi che hanno reso Giocampus un’esperienza unica, capace di rinnovarsi e crescere grazie all’entusiasmo condiviso e alla volontà di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Oggi il progetto è parte integrante della vita della città e del suo territorio: per questo deve continuare ad animare il futuro con progetti innovativi che contribuiscano a renderlo ancora migliore. Complimenti per i venticinque anni di storia, ma soprattutto per la capacità di guardare avanti con fiducia nelle nuove generazioni, che saranno protagoniste dei prossimi traguardi.”

“È per me motivo di grande orgoglio essere qui oggi per celebrare insieme questo 25° Giocampus, un progetto che ha saputo crescere nel tempo, diventando un vero e proprio punto di riferimento non solo per Parma – ha affermato Elena Saccenti, Vicepresidente della Fondazione Cariparma. Giocampus è molto più di un’iniziativa educativa: è una visione, una promessa, un impegno concreto verso le nuove generazioni. Da venticinque anni questo progetto accompagna bambine e bambini in un percorso che unisce educazione motoria, alimentare e ambientale, ma anche sostenibilità e inclusione, con un approccio scientifico, inclusivo e profondamente umano. Un progetto che ha saputo coinvolgere tanti attori, costruendo una vera e propria alleanza educativa che Fondazione Cariparma ha sostenuto sin dall’inizio, con convinzione e continuità. Proprio in questi giorni la Fondazione partecipa, assieme a tutte le fondazioni di origine bancaria, alla Giornata Europea delle Fondazioni che si festeggerà il prossimo 1° ottobre: tema della giornata è quello dei giovani e della loro partecipazione attiva alla vita delle comunità. Giocampus rientra perfettamente – e sul piano nazionale ne possiamo vantare la sua unicità – in questo tema, lo fa rivolgendosi proprio ai più piccoli e alle loro famiglie e si impegna su quattro dimensioni educative – movimento e inclusione, sostenibilità e alimentazione – che rispecchiamo perfettamente l’impegno strategico di Fondazione Cariparma per il benessere e lo sviluppo del territorio. Anche il presidio oltre la città capoluogo di questo progetto è coerente con il nostro mandato, che mette al centro le aree più prossime dove ben sappiamo si annidano nuove disuguaglianze relative, generate proprio dai contesti geografici. Per tutte queste ragioni e non solo, a Giocampus va il nostro grazie più grande: con la vostra energia, la vostra curiosità e il vostro entusiasmo ci ricordate ogni giorno perché vale la pena investire nel futuro e noi sappiamo di avere un valido alleato sui nostri obiettivi strategici. Buon Giocampus a tutti, e buon 25° anniversario!”

Elio Volta, Coordinatore di Giocampus, ha dichiarato: “Sono 25 anni che coordino Giocampus, oggi provo un po’ di emozione, ma anche tanto orgoglio. Credo che le considerazioni espresse oggi e la voce dei nostri giovani ascoltate nel video realizzato, abbiano sintetizzato al meglio i tanti valori e concetti che il nostro grande progetto ha saputo, nel tempo, promuovere, realizzare e far crescere all’interno della nostra comunità. Una comunità fatta da tante istituzioni, imprese, associazioni ma soprattutto persone che in Giocampus si sono riuniti condividendo filosofie e spirito di squadra”.

Giocampus nasce con l’obiettivo di offrire ai più giovani gli strumenti per costruire un futuro sano, sostenibile e in movimento, attraverso un percorso articolato in quattro ambiti disciplinari fondamentali: educazione al movimento, educazione alimentare, educazione alla sostenibilità ed educazione all’inclusione.

Il progetto si articola in tre principali fasi operative – Giocampus Scuola, Giocampus Neve e Giocampus Estate – garantendo una continuità educativa che accompagna bambine, bambini, ragazze e ragazzi durante tutto l’anno scolastico ed extrascolastico.

In particolare, Giocampus Scuola, presente gratuitamente in tutte le scuole di Parma da 25 anni, rappresenta oggi un’opportunità per studenti, studentesse e docenti, arricchendo il percorso formativo con esperienze innovative e condivise.

Giocampus Scuola prenderà ufficialmente il via lunedì 13 ottobre in tutti i 53 plessi scolastici del Comune di Parma e della provincia, coinvolgendo quasi 14.000 studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Grazie a uno staff di oltre 100 consulenti Giocampus, che metteranno a disposizione le proprie competenze disciplinari, verranno erogate quasi 15.000 ore di didattica nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, offrendo ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità di crescita e formazione.

Attraverso Giocampus Insieme, dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità o in condizioni di fragilità, il progetto attiva ogni anno diverse centinaia di percorsi educativi con una metodologia innovativa, confermandosi come una delle principali realtà educative e inclusive del territorio.