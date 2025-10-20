Giorgio Panariello torna a Parma con il nuovo spettacolo “E se domani…”

Il cartellone della rassegna “Tutti a Teatro” si arricchisce di un nuovo grande evento: Giorgio Panariello torna a Parma con il suo nuovo spettacolo “E se domani…”, in scena martedì 14 aprile 2026 alle 21 al Teatro Regio.

Lo show si apre con un’idea surreale: Panariello, dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi misteriosi per esplorare il futuro, viene improvvisamente catapultato di nuovo nel presente. È l’unico ad essere tornato e, tra ironia, musica, aneddoti e trovate tecnologiche, accompagnerà il pubblico in un viaggio immaginario e divertente attraverso il tempo e i temi più attuali.

Uno spettacolo inedito che conferma la capacità del comico toscano di mescolare leggerezza e riflessione, portando sul palco la sua comicità elegante e riconoscibile, fatta di osservazioni pungenti e personaggi irresistibili.

Biglietti in vendita online e nei punti vendita TicketOne e da martedì 21 ottobre all’Arci in via Testi, 4.

Info: tel. 0521 706214; spettacoli@arciparma.it